Renault veut enrôler Ocon

Du rose au jaune. Voilà une ambition qui pourrait satisfaire Renault comme Esteban Ocon. Le Normand a compris, en marge du dernier Grand Prix en Allemagne, que 2019 ne serait pas la saison du grand saut du côté de Mercedes, puisque Hamilton et Bottas ont prolongé. Protégé de Toto Wolff et issu de la filière du constructeur allemand, Ocon va devoir patienter au moins une saison de plus, sans doute deux. C’est là que se positionne Renault.

L’écurie française pourrait en effet perdre Carlos Sainz, qui est prêté par Red Bull. L’écurie autrichienne attend la décision de Daniel Ricciardo, pas très chaud à l’idée de prolonger et de goûter au moteur Honda… En cas de départ de l’Australien, Sainz filerait directement chez Red Bull avec Verstappen. Si Ricciardo prolonge, l’Espagnol ira peut-être rejoindre Fernando Alonso chez McLaren…

Toujours est-il que Renault aimerait beaucoup récupérer Esteban Ocon. Et pas seulement parce que sur le papier, enrôler un pilote français aurait forcément bonne presse. Ocon est rapide et très sûr, il a d’ailleurs clairement pris le meilleur sur Sergio Perez (le Mexicain possède un point d’avance grâce à son podium à Bakou mais le Normand vient de lui passer un 18-0 lors des 3 dernières courses, série en cours) et s’inscrit comme un des pilotes à suivre à l’avenir. Ce serait un attelage performant bénéfique pour les deux parties. Avec un objectif très clair, continuer à se rapprocher des meilleurs dès 2019.