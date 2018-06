Red Bull va rouler pour Honda

L'écurie Red Bull devrait, selon Autosport, annoncer avant le Grand Prix de France qu'elle quitte Renault pour passer du côté de Honda. Le constructeur japonais motorise déjà Toro Rosso depuis cette saison et a fait preuve d'une avancée importante en termes de fiabilité et de performance par rapport aux trois saisons avec McLaren (qui travaille avec Renault depuis cette saison). Les relations entre Red Bull et Renault ont été idyllique pendant l'époque des titres avec Vettel avant de se détériorer dans le temps. L'écurie autrichienne prend un risque car malgré ses améliorations, Honda reste loin des meilleurs.

Red Bull has decided to switch to Honda #F1 engines for 2019 https://t.co/IdxIJZN4oq — Autosport (@autosport) 18 juin 2018