Red Bull: L'accrochage en Azerbaïdjan ? Horner félicite ses pilotes

Christian Horner, le patron de l'écurie Red Bull, a expliqué comment Max Verstappen et Daniel Ricciardo ont géré l'après-Grand Prix d'Azerbaïdjan. Il y a deux semaines, les deux hommes se sont percutés en ligne droite lors d'une tentative de dépassement de l'Australien, alors qu'ils occupaient les quatrième et cinquième places.

"Ils sont allés devant le personnel et ont présenté des excuses, ils ont parlé très ouvertement, détaille le manager jeudi à Motorsport.com. Nous avions eu une discussion dans mon bureau au sujet de l'incident, et ils en discuteront en privé afin d'apprendre de ça. Ils ont géré les conséquences de manière exemplaire, que ce soit avec les médias, en venant devant chaque employé et en présentant des excuses. La meilleure façon pour eux d'effacer ça, c'est de faire ce que l'on attend d'eux en piste."

Les deux Red Bull avaient dû abandonner, ce qui avait amené en piste la voiture de sécurité pour une fin de course rocambolesque (victoire finale de Lewis Hamilton sur Mercedes).