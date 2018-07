Quand Vettel rejoint Prost...

Non content de dominer dimanche son rival Lewis Hamilton sur ses terres de Silvestone, alors même que le Britannique visait une 5e victoire de rang dans "son" Grand Prix de Grande-Bretagne, Sebastian Vettel en a profité pour entrer un peu plus dans la légende de la F1. Puisque le pilote allemand, fort de ce 51e succès en carrière, égale à cette occasion le total d'un certain Alain Prost. Le n°1 de l'écurie Ferrari n'est plus désormais devancé sur les tablettes que par Lewis Hamilton (65) et par son compatriote Michael Schumacher (91).

The moment Sebastian Vettel sealed his 51st career win, equalling the tally of the great Alain Prost #BritishGP #F1 pic.twitter.com/itUJwrKbyd — Formula 1 (@F1) 8 juillet 2018