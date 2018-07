Pour Wolff, "Mercedes est devenue la maison d'Hamilton en F1"

C'est sans surprise que Lewis Hamilton (33 ans) a prolongé son contrat chez Mercedes de 2 saisons supplémentaires. L'union du pilote britannique et de l'écurie allemande a, il est vrai, déjà été si prolifique. Son patron Toto Wolff ne fait que confirmer cette évidence, convaincu lui de la capacité d'Hamilton à vaincre encore et encore. Mais aussi que Mercedes est l'écurie la plus recommandée...

"Mercedes est devenue la maison de Lewis en Formule 1 et son histoire est liée à jamais avec le gris et vert de l'écurie. Je suis sûr que nous avons encore des chapitres incroyables de notre histoire commune à écrire", assure le Directeur de Mercedes Grand Prix.