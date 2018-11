Pirelli reste manufacturier unique jusqu’en 2023

Pirelli demeure le seul et unique manufacturier de la F1. Le groupe italien a remporté l’appel d’offres émis pour la période 2020-2023, annonce ce dimanche la FIA, qui a ainsi reconduit dans son monopole la firme qui a succédé à Bridgestone en 2011.

"Il s'agit d'une marque premium, d'un véritable leader mondial en sport auto, et notre partenariat avec eux prouve encore une fois notre désir d'associer la F1 aux meilleurs, note le patron de la discipline, Chase Carey, à propos de Pirelli. Nous sommes ravis d'avoir trouvé cet accord, qui garantit un avenir stable à long terme dans un domaine crucial de la F1."

