Ocon sera pilote de réserve chez Mercedes

Privé d'une place de titulaire en 2019, Esteban Ocon sera troisième pilote chez Mercedes. Le Normand est issu de la filière de formation de l'écurie allemande. Il pilotera essentiellement sur simulateur, et parfois lors des séances d'essais, pour montrer sa valeur et postuler à une place aux côtés de Lewis Hamilton en 2020, aux dépens de Valtteri Bottas.

NEWS: He’s coming home! @OconEsteban will be our Reserve Driver in 2019! Thanks for the spoiler in the Press Conference, Toto! #AbuDhabiGP #EO31 pic.twitter.com/OqUWJTSLCN