Ocon : "La seule chose que je puisse faire est de parler en piste"

Toujours dans l'expectative quant à son avenir en F1, Esteban Ocon reste toujours aussi performant en piste, comme en atteste encore sa 6e place décrochée sur la grille de départ du Grand Prix des Etats-Unis, programmée ce dimanche, à Austin (20h10, heure française). Le pilote français reste plus que jamais conscient que ses performances restent la meilleure façon de se mettre en évidence. Là où d'autres à sa place pourraient baisser les bras face à ce manque de reconnaissance d'un talent pourtant évident.

"Comme l'année dernière, c'est un super résultat, je suis vraiment content d'être là, sixième, a commenté Ocon, interrogé sur Canal+ à l'issue de ces qualifications. C'était hyper serré toute la séance, pour faire la différence, c'était compliqué, et dans le dernier tour, j'ai réussi à faire un chrono presque parfait. Quand j'ai passé la ligne j'étais content de moi. C'était tellement serré qu'un rien faisait la différence. On a réussi à la faire, donc c'est top. On vise les gros points, c'est clair. Si on peut faire sixième en course, ce serait comme une victoire pour nous", se projette-t-il.

Et de conclure : "La seule chose que je puisse faire est de parler en piste, c'est ma seule carte de visite ! Ma motivation est aussi élevée que possible."