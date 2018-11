Ocon: "De retour très bientôt"

Esteban Ocon n’a pu aller au bout du dernier Grand Prix de la saison, ce dimanche à Abu Dhabi, victime d’une coupure moteur dans son 47e tour. Un résultat décevant qui le laisse au 10e rang du classement général, avec 53 points récoltés en 2018 – soit six de moins que son coéquipier Sergio Perez.

"Peu importe le résultat de cette course, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont soutenu cette année, que ce soit les fans, les gens dans ce paddock, les pilotes, les chefs d'équipe, les mécaniciens, tout le monde", dixit le pilote français de 22 ans, après coup, sur l’antenne de Canal+.

Et de poursuivre sa salve de remerciements avant de faire une promesse: "Merci à tous ceux qui sont derrière moi pour m'accompagner, et aussi aux médias qui m'ont soutenu. Je voudrais remercier tout le monde et dire que je serai de retour très bientôt !" En 2019, l’intéressé sera cantonné au rôle de pilote d’essais chez Mercedes.