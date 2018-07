Mercedes se perd en Autriche

Les deux Flèches d’Argent étaient en première ligne ce dimanche, Lewis Hamilton dans le sillage de Valtteri Bottas, et pourtant aucune des deux Mercedes n’a rallié l’arrivée. Un zéro pointé d’autant plus surprenant que l’écurie championne du monde restait sur 44 courses avec au moins une monoplace dans les points. Alors, forcément, à une semaine du rendez-vous de Silverstone, ça fait tache… A fortiori quand l’évolution moteur éprouvée et approuvée huit jours plus tôt au Castellet a semble-t-il failli…

Son hégémonie bâtie sur la fiabilité ces dernières années, Mercedes l’a vu voler en éclat ce jour sur le Red Bull Ring. C’est d’abord le poleman finlandais, surpris d’entrée de course pas son coéquipier britannique, qui dès le 14e tour a dû stopper sa voiture, victime d’un souci hydraulique. Puis le champion du monde sortant, contraint de cravacher pour le podium en raison d’une stratégie d’arrêts quelque peu bancale, a rendu les armes en fin de GP, trahi par son moteur…

Une aubaine non seulement pour Max Verstappen, qui s’était rapidement affirmé au volant de sa Red Bull dans ces débats tumultueux et qui s’impose au final pour la quatrième fois de sa jeune carrière – la première cette saison – mais aussi et surtout pour Sebastian Vettel, qui profite des unités de sa troisième place – derrière Kimi Räikkönen – pour reprendre les devants au classement général. Revoilà l’Allemand aux commandes aux dépens de Lewis Hamilton, pour un petit point seulement. Et Romain Grosjean, parti cinquième et beau quatrième ce dimanche, de marquer ses tout premiers points avec Haas cette année pour s’établir au 14e échelon, dans le rétroviseur d’un Esteban Ocon qui de son côté a cueilli les unités de la septième place sur Force India.