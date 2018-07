Mercedes: Quand Rosberg vole au secours de Bottas

Mercedes a quitté l'Autriche sur un zéro pointé. Pourtant, Bottas était partie de la pole et Hamilton de la première ligne... Le Finlandais, piégé au départ par Räikkönen, avait su revenir dans le sillage de Lewis Hamilton avant de devoir abandonner en raison d'une panne moteur. "Le sport n'est vraiment pas fair play parfois. Valteri mérite tellement plus cette année", a twitté Nico Rosberg. Un soutien de poids pour le Finlandais. A noter que Lewis Hamilton a également été contraint à l'abandon.

Sport is really not fair sometimes! Valteri deserves so much more this year! @ValtteriBottas