Mercedes met une claque à Ferrari

Lewis Hamilton a été contraint de s’incliner. Mais son large sourire en dit long sur la réalité du travail impeccable produit par l’écurie Mercedes, qui a giflé l’écurie Ferrari. "Il a mieux travaillé que moi", convient le champion du monde face à un Valtteris Bottas qui n’avait que 4 millièmes d’avance après le premier run mais qui a fait encore mieux quand Hamilton s’est raté lors du 2e. Qu’importe, Bottas a signé le record de la piste en 1’31''387 quand Vettel pointe certes à la 3e place, mais à plus de 5 dixièmes.

Un écart gigantesque qui en dit long. Comme cette erreur de lancer l’Allemand à la fin des essais libres 3 pour qu’il se prenne un feu rouge. Trop tard de deux secondes pour qu’il ait le temps d’effectuer une simulation de départ. Symbolique… La course n’a pas encore livré son verdict mais ce début de week-end va clairement dans le sens des dernières courses avec Mercedes à la fête. Avec ce petit bémol lié au réveil de Bottas.

Loin de là, Verstappen et Ricciardo 3e et 4e en Q1, n’ont pas roulé par la suite. La faute à un changement de moteur et la pénalité qui va avec. Même son de cloche pour Gasly, lui aussi qualifié en Q2 mais qui n’a pas roulé. Avec Hartley Alonso (McLaren), ce quintet partira du fond de la grille. Renault n’a pas non plus roulé en Q2 sachant que ses monoplaces partiraient 11e et 12e sur la grille avec le choix des pneus pour eux. C’est tout de même dommage de ne pas les avoir vu chercher à bousculer un Ericsson pas si souvent en Q3…

Cela profite pleinement à Esteban Ocon (Force India), en pleine discussion avec Williams, et qui s’élancera de la 6e place sur la grille de départ à côté de la Haas de Magnussen. Derrière eux, on retrouve leurs coéquipiers Perez et Grosjean, ce qui laisse augurer d’un premier tour assez chaud !