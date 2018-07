Mercedes: Hamilton prolonge de 2 ans !

Voilà une annonce qui n'aura vocation à surprendre personne: Lewis Hamilton (33 ans), dont la carrière et la réussite doivent tant à Mercedes et aux fameuses Flèches d'argent, prolonge le contrat qui le lie à l'écurie allemande de 2 années supplémentaires. Après tout, le Britannique, sacré une première fois en 2008 avec McLaren-Mercedes (21 victoires), a déjà su décrocher 3 Championnats du monde des pilotes (2014, 2015, 2017), ainsi que 44 Grands Prix dans ce même baquet et la saison en cours lui permet une fois encore d'être à la lutte pour le titre avec Sebastian Vettel et sa Ferrari, qui mènent la danse après 10 Grands Prix (avec 171 points contre 163 pour Hamilton). Le pilote n°1 de Mercedes est désormais engagé jusqu'en 2020.

I have been in the Mercedes Family since 1998. I am forever grateful for their continued support, love and protection over these years. I’m incredibly proud of what we have achieved together and even more excited for the future! @MercedesAMGF1 #grateful #letsgo #announcelewis pic.twitter.com/sXo0UnKeIs