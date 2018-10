McLaren: Vandoorne file en Formule E avec HWA

Stoffel Vandoorne n'a pas été reconduit par McLaren-Renault pour la saison prochaine. Le pilote blege va tenter de rebondir en Formule E. Il a en effet été confirmé par l'écurie HWA et fera donc équipe avec Garry Paffett (champion de DTM) en 2018-2019.

