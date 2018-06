Les rumeurs concernant un éventuel départ de Fernando Alonso se multiplient ces derniers temps. McLaren ne fait guère mieux avec Renault qu'avec Honda comme on a pu le constater lors du Grand Prix de France et après son succès aux 24 Heures du Mans, l'Espagnol lorgne plus que jamais le championnat Indycar. C'est une option prise très au sérieux par l'écurie britannique qui, selon Sky Sports, envisage un retour de Kimi Räikkönen (en fin de contrat avec Ferrari) en 2019 en cas départ d'Alonso.