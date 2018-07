McLaren: Boullier démissionne avec effet immédiat 

McLaren vient d'annoncer le départ avec effets immédiats de son directeur technique Eric Boullier. Le Français était présent au sein de McLaren depuis 4 saisons déjà. "Je suis très fier d'avoir travaillé au sein d'une écurie brillante, mais je reconnais que c'est le moment de la quitter", a expliqué un Boullier dont la démission a été acceptée mardi par Zak Brown, le patron de l'équipe.

Il s'agit des conséquences d'une monoplace qui ne répond pas aux attentes. Zak Brown a par ailleurs annoncé la simplifaction de la structure technique.

McLaren Racing announces leadership restructure of its racing operations, with immediate effect. https://t.co/GjVbmtiUOW