McLaren-Alonso: "Peut-être la meilleur course de ma vie"

Fernando Alonso avait de quoi être fier de sa prestation après la 7e place obtenu lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan, dimanche. Le pilote McLaren n'a pourtant pas été épargné, il a notamment été percuté dans le premier tour avec une double crevaison à la clé.

"Je suis content pour les points durant la meilleure course que j’ai faite depuis très longtemps et peut-être de ma vie. Je suis revenu au stand par miracle, sur deux roues, sans aileron, sans fond plat… On m’a dit que la monoplace était très abîmée et je pensais ne pas terminer la course", a-t-il confié après la course.