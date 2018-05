McLaren-Alonso: "Pas de bouton magique"

Après une victoire en Endurance avec Toyota lors des 6 Heures de Spa, Fernando Alonso retrouve ce week-end la Formule 1 à Barcelone. Un Grand Prix d'Espagne qui devrait permettre à toutes les équipes d'apporter des nouveautés sur leur monoplace comme c'est de coutume pour le retour en Europe. c'est évidemment le cas pour McLaren même si à mesure que le rendez-vous approche, l'optimisme décline.

"Il y a eu beaucoup de travail à l'usine et il en reste beaucoup à faire si bien que le rendez-vous de Barcelone représente une belle opportunité pour évaluer les nouveautés, voire où on se situe et quelle est la direction à suivre dans le développement", explique l'Espagnol qui ajoute cependant: "Il n'y a pas de bouton magique qui nous placera en haut de la grille du jour au lendemain".

Autrement dit, pour les ambitions initiales, à savoir jouer les podiums et concurrencer l'actuel top 3 formé par Mercedes, Ferrari et Red Bull, il faudra sans doute encore patienter pour McLaren-Renault.