McLaren: Alonso de retour en F1 en 2020 ?

Une simple parenthèse ? Fernando Alonso vit ses dernières heures en F1. C'est tout de moins ce qui était annoncé puisque le double champion du monde participe déjà au championnat d'Endurance avec Toyota (Son équipe mène le championnat avec notamment un succès aux 24 Heures du Mans) et qu'il est annoncé en Indycar la saison prochaine.

Pour 2019, il a avoué pour Marca en marge du Grand Prix des Etats-Unis: "J'ai besoin de me reposer et de récupérer la motivation, c'est pour ça que je ne veux pas faire une saison complète en Indycar, sinon ce serait comme continuer en F1. Peut-être vais-je la récupérer (la motivation) en 2020 et revenir en F1". Un discours qui a déjà évolué depuis l'été dernier.