McLaren: Alonso aux 500 Miles d'Indianapolis avec un moteur Chevrolet

Le programme de Fernando Alonso n'est pas encore complet pour la saison à venir. Le pilote espagnol, en plus de l'Endurance avec Toyota, va néanmoins participer à nouveau aux 500 Miles d'Indianapolis. Ce sera toujours avec McLaren Racing mais cette fois, il ne sera pas motorisé par Honda mais par Chevrolet. Les relations entre l'écurie britannique et le motoriste japonais restent fraîches depuis leur "divorce" en F1.

McLaren Racing will contest the 103rd running of the Indianapolis 500 with Chevrolet power. #Indy500 https://t.co/2KhyjNURNT