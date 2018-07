Massa voit en Leclerc "un futur champion du monde"

L'école Ferrari ! Felipe Massa connaît bien Charles Leclerc. Et le pilote brésilien ne doute pas une seconde du talent du jeune Monégasque qui pilote cette saison pour Sauber. "Champion du monde de F1 dans le futur ! Je l'ai dit au début de l'année dernière. Continue comme ça frangin", a-t-il expliqué. De fait, Charles Leclerc multiplie les prouesses en piste et son nom résonne chaque fois un peu plus fort du côté de Ferrari.

F1 driver champion in the future!! I said that beginning of last year !! Go for it and continue like this brother @Charles_Leclerc . https://t.co/FBmYYDMNqv