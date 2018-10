Massa imagine plus Alonso en FE qu'en Indy

Felipe Massa va débuter la saison de Formule E avec l'écurie Venturi. Le pilote brésilien est évidemment encore très au fait de ce qu'il se passe en Formule 1. Et si la catégorie rein ne lui manque pas, notamment à la vue des performances de la Williams, il regarde avec attention la fin de parcours de Fernando Alonso. "Avant, j'entendais qu'il pensait à l'IndyCar. Maintenant, je commence à penser que la Formule E a plus possibilité d'attirer Fernando que l'IndyCar. Qu'il fasse les 500 Miles c'est différent, mais pour le championnat je crois que Fernando peut regarder la FE. Cela ne m'étonnerait pas qu'il décide de venir. Peut-être dans un an mais moi je dis que cela ne me surprendrait pas qu'il vienne avant", a expliqué Massa pour le quotidien AS.