Marquez chambre Hamilton au sujet de sa Yamaha 

Marc Marquez n'a pas manqué l'opportunité de chambre Hamilton et Yahama. Suite à un tweet du champion du monde Formule 1 demandant "est-ce que mon angle est bon" en référence à son style de pilotage sur sa moto, Marc Marquez, champion du monde de MotoGP avec Honda, a bondi sur l'occasion pour lui répondre: "Avec une Honda, il serait meilleur. Impressionnant, ravi de te voir sur une moto".

With Honda your lean will be better Impressive mate, really happy to see you on a bike