Magnussen présente ses excuses à Gasly

Kevin Magnussen a sans doute dépassé les limites lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou, dimanche. Il a notamment poussé Pierre Gasly vers le mur à plus de 300km/h. Le pilote français de Toro Rosso s'était indigné de cette action et le Danois, connu pour être rugueux (voire plus) a cette fois décidé de présenter des excuses.

"Je ne l'ai pas poussé volontairement et je me suis excusé plusieurs fois après l'incident", a-t-il notamment écrit sur Twitter.