L’hommage de l’écurie Renault aux Bleus

Bel hommage que celui du team Renault F1 aux Bleus tout juste sacrés champions du monde de football.

Ce week-end à Hockenheim, théâtre du Grand Prix d’Allemagne, les deux monoplaces jaunes afficheront deux étoiles dorées sur leur nez, juste au-dessus du drapeau tricolore traditionnellement arboré.

Pas sûr que cela soit du goût des pilotes de l’écurie française: l’Allemand Nico Hülkenberg et l’Espagnol Carlos Sainz Jr.

Pour l’@equipedefrance, from us to them. Wearing these two ⭐️⭐️ this weekend. #FiersdetreBleus #RSspirit #GermanGP pic.twitter.com/ayTA38ob5L