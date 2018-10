Leclerc: "Si je ne suis pas assez bon, Ferrari me virera"

Charles Leclerc réalise une première saison en F1 de très grande qualité. A tel point que de Ferrari a décidé de l'associer à Sebastian Vettel la saison prochaine. Un énorme bond en avant pour l'actuel pilote Sauber qui, bien qu'issue de la filière Ferrari, va découvrir un autre monde. Mais cela ne semble guère l'effrayer. "Je suis honnête, si je ne suis pas assez bon la saison prochaine, Ferrari me virera et ce serait tout à fait compréhensible de mon point de vue. C'est comme ça que je le vois. Si je suis bon, je mérite de rester et sinon, je mériterais d'être renvoyé et ça enlève beaucoup de pression", a expliqué le Monégasque pour le site F1.com.