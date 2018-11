Leclerc: "Impatient de tester la Ferrari"

Charles Leclerc a achevé sa saison au septième rang du Grand Prix d’Abu Dhabi, dimanche, au volant d’une Sauber qu’il pilotait là pour la dernière fois. Le pilote monégasque termine ainsi 13e au classement général, avec 39 unités au compteur.

Dès la semaine prochaine, l’intéressé va changer de dimension, lui le remplaçant de Kimi Räikkönen chez Ferrari qui s’apprête à prendre part aux essais d’Abu Dhabi, toujours sur le tracé de Yas Marina. "Ce sera assez particulier de participer pour la première fois à des essais officiels dans une Ferrari en tant que pilote titulaire. Ce sera assez émouvant", confie-t-il à Motorsport.

Et d’ajouter, bien conscient de changer de monde en F1: "Ce sont deux équipes différentes et j'ai toujours du mal à comparer deux voitures, car elles ont un équilibre différent et se pilotent différemment. Je suis en tout cas impatient de la tester !"