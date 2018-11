La furie Hamilton en pole

Déjà assuré du titre de champion du monde, Lewis Hamilton a tout de même frappé très fort lors de la séance de qualifications du Grand Prix d’Abu Dhabi ce samedi. Le pilote Mercedes a signé le record de la piste en 1’34"794 pour s’adjuger une 11e pole position cette saison. Le Britannique partagera la première ligne avec son coéquipier Bottas tandis que la deuxième ligne sera occupée par les Ferrari de Vettel et Räikkönen et la 3e ligne par les Red Bull de Ricciardo et Verstappen.

Bonne pioche pour Romain Grosjean (Haas) encore le meilleur des autres au 7e rang, Charles Leclerc (Sauber) est 8e juste devant Esteban Ocon (Force India) 9e. Ce fut plus compliqué pour Pierre Gasly (Toro Rosso) qui a subi un souci moteur (17e).

BREAKING: @LewisHamilton takes his 11th pole of 2018 as he edges out Valtteri Bottas and Sebastian Vettel in Abu Dhabi #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/h42PTEdFyW