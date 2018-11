Horner chambre Ocon et Renault...

Christian Horner était manifestement très remonté avant le Grand Prix d'Abu Dhabi et l'accident entre Ocon et Verstappen. Le patron sportif de Red Bull a profité d'une question sur Esteban Ocon posée à Toto Wolff pour intervenir. Ainsi, le patron de Mercedes a confirmé que le Français sera 3e pilote de l'écurie en 2019 et qu'il visera une place de titulaire en 2020, Horner lui a glissé: "Si vous pouviez lui apprendre à quoi servent les drapeaux" qui n'a pas du tout faire rire Wolff.

Et puisque Horner était en forme, il a évoqué un partenariat long de 12 ans entre Red Bull et Renault et lâché au sujet de Cyril Abiteboul patron de l'écurie Renault: "A cette époque il faisait encore le thé". Il était temps que ça se termine entre eux...