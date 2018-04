Hamilton: "Un désastre"

Parti en deuxième ligne, Lewis Hamilton a franchi la ligne d'arrivée du Grand Prix de Chine en cinquième position. S'il a récupéré une place grâce à la pénalité infligée à Max Verstappen (Red Bull), le pilote Mercedes ne se satisfait pas de ce résultat, et surtout du comportement de sa monoplace.

"Je ne pouvais pas faire mieux aujourd'hui. J'ai beaucoup souffert. Il va falloir bien analyser cette course parce que cela a été un désastre aussi bien en terme de performance, que de mon côté. Je veux m'améliorer sinon je ne gagnerai jamais le championnat", a pesté le Britannique, qui ne pointe cependant qu'à 11 points de Sebastian Vettel au classement.

Son ancien coéquipier Nico Rosberg n'est pas inquiet pour lui. "Lewis n'est pas dedans, a commenté l'Allemand sur Twitter. Mais quand il reviendra, il sera dur à battre."

