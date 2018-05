Hamilton tout sourire

Enfin ! Recordman des pole positions dans l'histoire de la F1, Lewis Hamiton en avait marre d'être dominé dans son exercice de prédilection par Sebastian Vettel, comme ce fut le cas successivement à Bahrein, en Chine et à Bakou. Le Britannique a répliqué en dominant les qualifications du GP d'Espagne, dans la foulée de séances d'essais libres favorables aux Mercedes. Si Vettel a signé le meilleur chrono en Q1 et en Q2, Hamilton en avait gardé sous le pied pour la Q3, où il a établi le nouveau record de la piste (1'16"173).

BREAKING: Lewis Hamilton takes pole in Barcelona, with the top three separated by barely a tenth of of a second! #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/gX28KIagpm