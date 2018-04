Hamilton passait par là...

Indécrottable Max Verstappen. Le gamin de Red Bull a encore fait des siennes au Grand Prix d’Azerbaïdjan. Après un début enlevé, la course avait retrouvé un rythme assez plat à 10 tours de la fin. Et le Néerlandais de 18 ans, déjà limite avec son coéquipier Daniel Ricciardo un peu plus tôt, a fini par réussir à l’envoyer dans le décor, en zigzaguant devant lui en ligne droite alors qu’il s’apprêtait à le dépasser. Sans surprise, Ricciardo est rentré dans son coéquipier, les deux Red Bull – quatrième et cinquième – ont abandonné, et une voiture de sécurité est tombée du ciel pour faire gagner Lewis Hamilton.

Romain Grosjean y a aussi mis du sien. Sixième, il a sorti sa voiture tout seul dans le rail alors qu’il faisait chauffer ses pneus. A voir et revoir pour les amateurs de bêtisiers. C’est collector. Mais au-delà de tous ces déboires, il y a aussi eu des gens sérieux qui ont fait une course et pris des points. Lewis Hamilton a été le moins nerveux et en a été grandement récompensé, à l’inverse de Vettel qui a voulu dépasser Bottas dès la relance après cette dernière "safety car". Il a tiré tout droit et s’est retrouvé quatrième. Sans cette voiture de sécurité, il allait gagner à la régulière puisque Bottas ne s’était pas encore arrêté… Alors que lui aussi semblait se diriger vers la victoire, c’est une crevaison qui l’a finalement stoppé à trois tours de la fin.

Le podium est donc complété par Kimi Räikkönen et Sergio Perez, eux aussi très heureux de ce dénouement à couper le souffle. Après un départ marqué par l’abandon rapide d’Esteban Ocon, sixième et au contact trop proche avec Kimi Räikkönen (finalement quatrième), Pierre Gasly a lui fait croire à une remontée fantastique. Passé très vite de la 17e à la septième place, il a finalement terminé 12e. Derrière, on notera aussi la sublime sixième place de Charles Leclerc, qui a parfaitement profité de tout ce remue-ménage.

Lewis Hamilton est au paradis, avec en prime la tête du championnat du monde pour quatre petits points par rapport à Vettel.