Hamilton n'a besoin que de 7 points...

Le 5e sacre de Lewis Hamilton est au mieux retardé. A l’issue d’un GP des Etats-Unis qui pouvait le consacrer quintuple champion du monde, Kimi Raïkkonen s’impose devant Maw Verstappen. Hamilton 3e, Sebastian Vettel, au pied du podium, retarde l’échéance. Mais on voit mal comment le Britannique pourrait ne pas arriver à ses fins, malgré ses déclarations après la course. "Il faut continuer à attaquer en vue de la prochaine course. (…) On est dans le Top 3, la bataille reste serrée avec Ferrari et ça va continuer le prochain week-end", commentait à chaud Hamilton, certes empêché d'enchaîner un cinquième succès américain, mais dont ce fameux cinquième sacre (après 2008, 2014, 2015 et 2017), semble, tout au plus, en effet retardé. Sept points lui suffiront sur l’un des trois derniers Grands Prix pour parvenir à ses fins. Quel que soit dans le même temps les résultats de Vettel. Alors...