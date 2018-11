Hamilton, le cannibale ne lâche rien

Avec les deux titres de champion du monde en poche, Mercedes va tout risquer à Abu Dhabi. Et cela s’est vu lors d’une séance de qualifications tout simplement énorme ! Lewis Hamilton a en effet signé à plusieurs reprises le record de la piste passant de 1’35"693 à 1’35"295 puis 1’34"794… Un temps canon pour une saison exceptionnelle et une 11e pole position rien que pour 2018.

Seul son coéquipier a pu s’accrocher (à 162 millièmes) mais il lui a fallu patienter jusqu’à son dernier tour lancé pour passer la Ferrari de Sebastian Vettel, finalement 3e. Kimi Räikkönen, pour sa dernière qualif en "rouge", est 4e tandis que les deux Red Bull s’élanceront de la 3e ligne avec Ricciardo devant Verstappen.

HAMILTON: "It was quite an emotional session for me because it's the last time I'll be qualifying in this car. I'm so grateful to the team. Today was so much fun." #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/o3jIRhaWwY