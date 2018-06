Hamilton jouait sur playstation avec…

Un pilote de Formule 1 aime beaucoup les jeux vidéo. En l’occurrence, Lewis Hamilton n’a pas manqué de préciser le pilote qu’il choisissait quand il s’amusait sur une console de jeux vidéo. "Je ne sais pas s’il le sait mais, pendant mon adolescence, j’étais chez McLaren depuis mes 13 ans, quand je jouais sur playstation, je prenais toujours Kimi (Räikkönen)", a-t-il expliqué avec le pilote finlandais à ses côtés.

Hamilton s’est bien tourné vers « Iceman » pour voir une réaction mais le pilote finlandais restera insensible à cet aveu…

So Lewis, who did you used to be on the #F1 game? pic.twitter.com/3H9e6idKPA