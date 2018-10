Hamilton en remet une couche

Les courses se suivent et se terminent toutes de la même manière pour Lewis Hamilton depuis quelques semaines. Le Britannique a traversé le Grand Prix du Japon sans encombre, dimanche, sur la piste de Suzuka, et confirmé que son cinquième titre en carrière ne devrait pas lui échapper cette saison. Déjà parti en pole, Hamilton a fait cavalier seul pendant que son rival Sebastian Vettel vivait des moments pénibles. Dès le 8e tour, l'Allemand partait en tête à queue après une attaque un peu trop audacieuse sur Max Verstappen et s'infligeait un remonte-file jusqu'à la fin d'une course achevée au 6e rang.

Suzuka, le meilleur circuit du monde Hamilton

Le pilote Ferrari, qui compte désormais 67 points de retard sur Lewis Hamilton, a très probablement dit adieu à sa première couronne depuis 5 ans sur l'asphalte nippon. Valtteri Bottas, coéquipier d'Hamilton chez Mercedes et Max Verstappen complètent le podium. "Chaque seconde de cette course a été géniale. C'est le meilleur circuit du monde pour moi. L'équipe a fait un formidable travail et j'ai pu gérer les pneus comme je l'ai voulu. Je suis fier d'eux. Il y a beaucoup de joie en moi", s'est réjoui l'homme aux quatre succès de rang dans cette saison 2018.

On notera que les Français Romain Grosjean, Esteban Ocon et Pierre Gasly, tous partis dans le top 10, ont respectivement fini 8e, 9e et 11e. Daniel Ricciardo, élu pilote du jour, a remonté 11 places pour finir au 4e rang.