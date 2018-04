Haas, tout est légal

Force India et McLaren ont exprimé des doutes quant à la légalité de la Haas version 2018. Grosjean et Magnussen étaient d'ailleurs très compétitifs en Australie avant un double abandon teinté de malchance. Les deux écuries ont même été plus loin que ça en expliquant que c'était une Ferrari cachée, une monoplace achetée à Maranello et non pas conçue par l'équipe américaine. S'il existe effectivement une étroite relation technique qui dépasse le cadre de la fourniture du moteur, la F1 n'est absolument pas inquiète.

"On sait exactement ce qui se passe entre Haas et Ferrari. C’est complètement légal. L’an dernier, une équipe avait exprimé ses préoccupations. Mais on n’avait rien vu de préoccupant", a ainsi confirmé Charlie Whiting à la BBC.