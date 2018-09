Haas: Grosjean confirmé

A l’inverse de la plupart des autres écuries, Haas a choisi de jouer la carte de la continuité la saison prochaine. Sans surprise, l’écurie américaine a en effet annoncé la reconduction de ses deux pilotes, le Danois Kevin Magnussen et le Français Romain Grosgean.

Les deux hommes officieront ensemble pour la troisième année consécutive, le Tricolore ayant rejoint Haas en 2017, un an après son coéquipier.

NEWS: Haas F1 Team will retain its driver lineup of @RGrosjean and @KevinMagnussen for the 2019 FIA Formula One World Championship.



