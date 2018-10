Grosjean sera pénalisé au Mexique

Le Grand Prix des Etats-Unis s'est arrêté très rapidement pour Romain Grosjean. Le pilote Haas a en effet percuté la Sauber de Charles Leclerc dans le premier tour. La sanction est tombée, un point sur sa super-licence, ce qui pourrait s'avérer dangereux car il a 10 points de moins sur 12, et 3 places sur la grille de départ au Mexique en fin de semaine.

Grosjean s'est excusé auprès de son équipe mais également de Charles Leclerc.

Not the way I wanted for our home race. Sorry for @Charles_Leclerc . Was in dirty air, couldn't slow down the car enough... Onto the next one

Thanks to all the fans here at Cota