GP Russie: Vettel prend un feu rouge...

Rien ne tourne exactement comme il le voudrait ces derniers temps. Coincé à 6 dixièmes de Lewis Hamilton lors des essais libres 3 du Grand Prix de Russie, Sebastian Vettel voulait effectuer une procédure de départ en toute fin de séance. Son équipe l'a renvoyé en piste mais au moment de sortir, il a vu le feu passer au rouge. A deux secondes près, c'était bon... Il a été contraint de pousser sa voiture vers son stand.

Ferrari got their timings all wrong at the end of FP3 #RussianGP #F1 pic.twitter.com/O88y9U35pc