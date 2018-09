GP Russie-Libres 3: Hamilton fait le trou et signe un record

Lewis Hamilton a frappé un grand coup ce samedi matin lors de la 3e séance des essais libres du Grand Prix de Russie. Le champion du monde a signé le record du circuit en 1'33"067 et devance son coéquipier Bottas (à 254 millièmes), les deux Ferrari de Vettel et Räikkönen (à 6 dixièmes) ainsi que les deux Red Bull de Verstappen et Ricciardo.

A noter que Leclerc (Sauber) a signé le 7e temps juste devant Ocon (Force India). Gasly (Toro Rosso) s'est classé 12e de la séance et devance Grosjean (Haas). Enfin, les deux McLaren pointent en queue de peloton.