GP Russie: La pole pour Bottas devant Hamilton, Ocon 6e

Valtteri Bottas a signé la pole position du Grand Prix de Russie ce samedi à Sotchi. La domination de Mercedes est totale avec le record de la piste en 1'31"387 à la clé. Hamilton s'est raté dans sa deuxième tentative en Q3 mais il s'élancera de la première ligne. Ferrari ne peut que constater les dégâts avec quasiment 5 dixièmes de retard... Vettel et Räikkönen partiront donc de la deuxième ligne, avec un vrai déficit de performance.

De son côté, Esteban Ocon (Force India) a pleinement profité de la pénalité pour changement de moteurs des deux Red Bull pour signer le 6e chrono juste devant la Sauber de Leclerc (7e). Romain Grosjean (Haas) est 9e.

On retrouvera en fond de grille les deux Red Bull de Verstappen et Ricciardo, les Toro Rosso de Galsy et Hartley ainsi que la McLaren d'Alonso.

BOTTAS: "It was a nice lap, it feels good. It's only the first step in this weekend" #RussianGP #F1 pic.twitter.com/06UQjCAGIc