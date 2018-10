GP Russie-Hamilton: "Valtteri a fait un excellent travail"

Mercedes a réalisé le doublé en Russie. Mais ce n'est pas ce que tout le monde retiendra. Car le succès d'Hamilton est dû au fait que Bottas l'a tout simplement laissé passer suite à un ordre de son écurie. Mercedes voulait assurer le coup bien que Hamilton ait su doubler Vettel en piste. Cela permet également à l'Anglais de compter 50 points d'avance et non pas 43 sur Vettel au classement. Pour l'esprit du sport en revanche, c'est raté.

"C'est une journée difficile car Valtteri a fait un excellent travail ce week-end. Ça a été un gentleman de me laisser passer car il ne se bat pas pour le championnat comme je le fais", a plaidé pour sa part un Lewis Hamilton qui sera sans doute plus fier d'autres victoires...

A decisive pass. But potentially an even more decisive moment in this year’s @F1 title battle... pic.twitter.com/iSLLptGWHd