Victoire de Lewis Hamilton (Mercedes) au Grand Prix de Russie. Il devance son coéquipier et poleman, Valtteri Bottas qui s’est effacé à quelques tours de l’arrivée pour le laisser passer, suivant ainsi les consignes de sa direction. Derrière, les deux Ferrari de Vettel et Raikkonen complètent le quatuor de tête. Côté tricolore, Gasly a du abandonner au 5e tour, tandis que Esteban Ocon termine dans les points (9e) et Romain Grosjean se classe 11e.