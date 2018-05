GP Monaco: Ricciardo tient le choc, Ocon et Gasly dans les points

Daniel Ricciardo (Red Bull) s'est adjugé dimanche un Grand Prix de Monaco assez ennuyeux, malgré de faibles écarts. L'Australien termine avec 7"336 d'avance sur Sebastian Vettel (Ferrari) et 17"013 sur Lewis Hamilton (Mercedes). Kimi Räikkönen (Ferrari) est quatrième à 18"127, Valtteri Bottas (Mercedes) cinquième à 18"822. A noter les superbes sixième et septième places d'Esteban Ocon (Force India) et Pierre Gasly (Toro Rosso), respectivement à 23"667 et 24"331. Fernando Alonso (McLaren) a abandonné, Romain Grosjean (Haas) est 15e à un tour. Au classement du championnat du monde, Vettel revient à 14 points de Lewis Hamilton (110 contre 96). Ricciardo est le nouveau troisième, à 38 unités du leader britannique et avec quatre points d'avance sur Bottas.