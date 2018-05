GP Monaco-Libres 2: Les Red Bull confirment

Daniel Ricciardo et Max Verstappen ont à nouveau survolé la deuxième séance d'essais libres, jeudi à Monaco.

L'Australien, en 1'11"841, devance son coéquipier de 0"194. Sebastian Vettel (Ferrari), troisième, est à plus d'une demi-seconde (+0"572). Lewis Hamilton (Mercedes) est quatrième à 0"695, Kimi Räikkönen (Ferrari) cinquième à 0"702, Valtteri Bottas (Mercedes) sixième à 0"801. Fernando Alonso (McLaren) est lui neuvième à 1"274, alors qu'Esteban Ocon (Force India) Pierre Gasly (Toro Rosso) et Romain Grosjean (Haas) sont respectivement 13e à 1"541, 14e à 1"569 et 18e à 1"922.

Lors des libres 1, Ricciardo et Max Verstappen avaient déjà terminé devant (1'12"126 et 1'12"280), laissant Lewis Hamilton troisième à 0"354.