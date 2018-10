GP Mexique-Libres 2: Verstappen et les Renault confirment

Comme lors de la première session des essais libres du Grand Prix du Mexique, Max Verstappen a signé le meilleur chrono des FP2, vendredi. Le Néerlandais a de nouveau devancé son coéquipier de chez Red Bull Daniel Ricciardo.

Au volant de leur Renault, Carlos Sainz et Nico Hulkenberg confirment également en réalisant les 3e et 4e meilleur temps. Les Mercedes Lewis Hamilton et Valtteri Bottas suivent ensuite.

Esteban Ocon (Force India) et Romain Grosjean (Haas) se classent respectivement 11e et 12e.

FP2 CLASSIFICATION



Another dominant display from Red Bull - although late engine trouble did mean Max Verstappen's session came to a premature halt#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/HeF7xjAHnA