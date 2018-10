GP Mexique-Libres 1: Les Red Bull aux avant-postes

Sur une piste mexicaine particulièrement abrasive et fatale à nombre de gommes Pirelli ce vendredi, Max Verstappen a signé le meilleur chrono de la première session libre au volant de sa Red Bull. Le Néerlandais a devancé son coéquipier Daniel Ricciardo de près de cinq dixièmes, les Renault de Carlos Sainz et Nico Hülkenberg venant ensuite à 1"2 et 1"3.

En passe de devenir champion du monde pour la cinquième fois de sa carrière, Lewis Hamilton se contente du cinquième temps, à 1"4, soir deux dixièmes plus vite que son homologue Valtteri Bottas chez Mercedes.

Suivent les deux Ferrari de Sebastian Vettel et Kimi Räikkönen au-delà des deux secondes. Romain Grosjean termine 13e de la séance sur Haas, à 2"6.