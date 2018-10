GP Japon: Mercedes veut battre le record de Ferrari

Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix de Russie, le week-end dernier, pour accroître son avance au classement du championnat. Une cinquième victoire en six courses en grande partie due au choix de l'écurie, puisque Bottas menait tranquillement les débats avant de laisser son coéquipier le dépasser. Cela traduit néanmoins la vitesse retrouvée de Mercedes qui aspire à briller à nouveau à Suzuka.

Un Grand Prix du Japon qui lui va très bien puisque l'écurie allemande l'a emporté lors des quatre dernières éditions ! Un succès cette saison et Mercedes égalerait la plus longue série de victoires au Japon détenue pour l'heure par Ferrari qui avait tout trusté entre 2000 et 2004.