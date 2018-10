GP Japon-Libres 3: Hamilton le plus rapide, Hulkenberg se crashe

Lewis Hamilton a signé le meilleur temps de la 3e séance des essais libres du Grand Prix du Japon. Le Britannique a tourné en 1'29"599 et devance les deux Ferrari de Vettel (à 116 millièmes) et Räikkönen (à 455 millièmes). SUivent Verstappen (Red Bull), Bottas (Mercedes) et Ricciardo (Red Bull).

Esteban Ocon (Force India) termine 7e, Romain Grosjean (Haas) est 11e, Charles Leclerc (Sauber) 12e et Pierre Gasly (Toro Rosso) 20e.

A noter que Nico Hulkenberg (Renault) a subi un gros accident à 3' de la fin de la séance ce qui a induit un drapeau rouge. Ses mécanos ne manqueront pas de travail avant la séance de qualifications.